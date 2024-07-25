Адвокат Душаева: муж Бакальчук имеет право на половину активов Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не сможет продать компанию без согласия мужа Владислава. Он имеет право на половину активов маркетплейса, рассказала адвокат Анастасия Душаева в беседе с Life.

По словам специалиста, на сегодняшний день Татьяне принадлежит 99% маркетплейса, а ее супругу — всего 1%. Однако согласно Семейному кодексу совместно нажитое имущество делится пополам в случае отсутствия брачного договора.

В такой ситуации Татьяна Бакальчук не имеет возможности продать активы Wildberries третьей стороне. Здесь оптимальным будет договориться о справедливом разделе, отметила Душаева.

Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте