Гендиректор УК Федорова отметила, что квартиры без счетчиков часто платят больше тех, где они установлены

В многоквартирных домах индивидуальные приборы учета воды становятся все более популярными, поскольку позволяют контролировать расходы. Генеральный директор управляющей компании Юлия Федорова подтвердила в беседе с «ТСН24» , что квартиры без счетчиков часто платят больше, чем те, где они установлены.

Особенно это заметно в старом фонде, где экономное расходование воды позволяет снизить платежи. Например, одинокий пенсионер с счетчиком может платить вдвое меньше, чем по нормативу. Однако для больших семей с детьми ситуация иногда бывает обратной.

Несмотря на очевидные преимущества счетчиков, существуют и определенные риски. Некоторые собственники пытаются использовать магниты рядом с приборами учета, чтобы «сэкономить». Однако это может привести к гораздо большим расходам. Современные счетчики оснащаются антимагнитными индикаторами, и при обнаружении вмешательства исполнитель коммунальной услуги вправе составить акт и произвести перерасчет по нормативу с повышающим коэффициентом за длительный период.

Кроме того, после воздействия магнитом счетчик может начать работать некорректно: считать расход рывками, выйти из строя или завышать показания.

Еще одна распространенная ошибка — попытка самостоятельно снимать пломбы или вмешиваться в узел учета после ремонта. Любое нарушение пломбировки без уведомления управляющей компании или ресурсоснабжающей организации вызывает вопросы при проверке.

Самый разумный подход — использовать исправные приборы учета, вовремя проводить поверку и ежемесячно передавать показания. Это позволяет платить меньше и избегать конфликтов по начислениям.