Гендиректор News Media Иксанов: российские компании нуждаются в поддержке медиаресурсов

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор медиахолдинга News Media (куда входит издание LIFE.ru, SHOT, Mash, Super.ru) Максим Иксанов рассказал, как СМИ помогают поддерживать бизнес и решать стратегические задачи. По его словам, медиаиндустрия способна помочь в развитии международного сотрудничества и нахождении общего языка между представителями бизнеса, поскольку СМИ могут сформировать здоровое информационное пространство.

«В данной ситуации компании нуждаются в максимальном содействии и поддержке со стороны СМИ. Мы создаем информационное поле вокруг бизнеса, подсвечиваем важность его деятельности, что помогает продвигать экспортно-ориентированные компании на внешние рынки. Таким образом, мы помогаем решить ряд стратегических задач», — подчеркнул Иксанов.

Он назвал СМИ мягкой силой, формирующей общественное мнение. Она становится для бизнеса дополнительным инструментом, чтобы обмениваться мнениями и развиваться.

«Вместе с тем стоит отметить, что СМИ (сайты) — это мягкая сила, влияющая на общественное мнение. Именно поэтому мы подключаем социальные сети как дополнительный инструмент, который способен формировать сообщества для укрепления связей и обмена мнениями», — отметил Иксанов.

Он добавил, что медиакорпорации помогают бизнесу лучше разбираться в информационной повестке и находить решения.