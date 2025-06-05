Гендиректор News Media Holding Иксанов заявил о защите контента от ИИ-плагиата

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выразил обеспокоенность ростом числа конкурирующих площадок, использующих искусственный интеллект для переработки оригинального контента. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа» в рамках конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, сообщило ИА НСН .

Иксанов призвал представителей СМИ защищать свой контент и назвал ситуацию аналогичной конфликту The New York Times с крупными IT-компаниями. Гендиректор напомнил о резонансном примере 2024 года, когда созданный ИИ музыкальный клип на песню Аллы Пугачевой стал вирусным хитом, позже его исполнил Филипп Киркоров.

По итогам сессии Иксанов предложил коллегам задуматься о стратегии адаптации в условиях цифровой революции и усиления мер охраны интеллектуальной собственности.