Гендиректор News Media Holding Иксанов заявил о защите контента от ИИ-плагиата

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выразил обеспокоенность ростом числа конкурирующих площадок, использующих искусственный интеллект для переработки оригинального контента. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа» в рамках конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, сообщило ИА НСН.
Иксанов призвал представителей СМИ защищать свой контент и назвал ситуацию аналогичной конфликту The New York Times с крупными IT-компаниями. Гендиректор напомнил о резонансном примере 2024 года, когда созданный ИИ музыкальный клип на песню Аллы Пугачевой стал вирусным хитом, позже его исполнил Филипп Киркоров.
По итогам сессии Иксанов предложил коллегам задуматься о стратегии адаптации в условиях цифровой революции и усиления мер охраны интеллектуальной собственности.
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