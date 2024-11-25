Гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покинули свои посты

Объединенная авиастроительная корпорация объявила о кадровых изменениях в руководстве управления гражданскими программами. Оставляют свои должности Андрей Богинский — генеральный директор ПАО «Яковлев» и Константин Тимофеев — управляющий директор АО «Туполев».

«Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“», — отметили в пресс-службе ОАК.

Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сосредоточить все ресурсы корпорации на решении конкретных задач, связанных с сертификацией и запуском серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Ранее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Туполев» были переданы в Объединенную авиастроительную корпорацию. Руководить деятельностью компании будет заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, который также займет должность управляющего директора «Туполева».

Как сообщил источник «Коммерсанта» в авиационной отрасли, Богинский был уволен по решению премьер-министра Михаила Мишустина из-за неудовлетворительных результатов программы развития гражданской авиации. Другой источник предположил, что причиной отставки может быть переход Богинского на работу в правительство.

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