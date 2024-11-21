Центробанк объявил об уходе зампреда Скоробогатовой
Первый зампред ЦБ Скоробогатова покинула пост
Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова покинет свой пост. Она приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ назвали Скоробогатову одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России.
«Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она также отметила, что Скоробогатова задала импульс развитию платежных и финансовых технологий в Банке России. Набиуллина пожелала ей успехов.
Заместителем председателя Центробанка назначили Зульфию Кахруманову. К выполнению обязанностей она приступит с 2 декабря и будет курировать работу департаментов информационных и финансовых технологий, а также операционного.