Центробанк объявил об уходе зампреда Скоробогатовой

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова покинет свой пост. Она приняла решение продолжить карьеру вне Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ назвали Скоробогатову одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России.

«Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что Скоробогатова задала импульс развитию платежных и финансовых технологий в Банке России. Набиуллина пожелала ей успехов.

Заместителем председателя Центробанка назначили Зульфию Кахруманову. К выполнению обязанностей она приступит с 2 декабря и будет курировать работу департаментов информационных и финансовых технологий, а также операционного.