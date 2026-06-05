Гендиректор холдинга «Севергрупп» Мордашов рассказал о текущих изменениях в промышленности и бизнесе

Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов поделился своими мыслями о текущих изменениях в промышленности и обязанностях бизнеса в разговоре с Сергеем Минаевым в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме — 2026.

Мордашов отметил, что работа на промышленных предприятиях стала чище и интеллектуальнее. Он привел пример, описав пульт управления доменной печью как нечто похожее на декорации из сай-фай-фильма.

Говоря о привлечении кадров, Мордашов подчеркнул, что многие люди стремятся к достойной работе с достойным вознаграждением, которая также включает возможность самореализации.

Мордашов обозначил главную задачу бизнеса как создание рабочих мест, выплату зарплат и налогов. Он подчеркнул важность инвестирования в производство и развития.

Также Мордашов рассказал о социальных проектах, включая создание музея, реконструкцию площади и строительство спортивного комплекса с горкой. Он подчеркнул, что такие инициативы важны для создания правильной социальной среды и развития города.