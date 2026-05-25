Гендир ВНИЦ Островская отметила необходимость фиксированных точек для развития туризма в регионах

Событийный туризм приобретает важное значение для развития региональной экономики. Он включает не только массовые фестивали, но и деловые мероприятия, участники которых тратят в три-четыре раза больше денег, чем обычные туристы. Об этом рассказала генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская в открытой студии «ФедералПресс» .

Специалист указала на новый тренд: участники деловых событий все чаще остаются в городе на несколько дополнительных дней, чтобы осмотреть регион. Для субъекта важно, чтобы в календаре туриста появились фиксированные точки, когда он точно знает, что поедет на определенное мероприятие.

Среди инструментов, которые работают, Островская назвала кросс-промо со схожими по аудитории проектами, мероприятия-спутники и вовлечение локального бизнеса в качестве партнеров. Отдельный ресурс — работа с местной и региональной аудиторией.