ГД приняла проект о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о штрафах для владельцев сайтов за авторизацию пользователей с помощью иностранных сервисов. Документ опубликовали электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, КоАП дополнят статьей, предусматривающей наказание за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Для юридических лиц штраф составит до 700 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей, для граждан — до 20 тысяч рублей.

Согласно законодательству, сейчас в России авторизация пользователей должна проводиться с помощью портала Госуслуги, российского номера телефона, единой биометрической системы или другой информационной системы, которой владеет российские юридическое лицо или гражданин РФ.