ГД приняла проект о штрафах для мигрантов за отказ от медосвидетельствования

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о штрафах для иностранцев за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщил ТАСС .

Авторы инициативы считают, что законопроект поможет противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.

Документ внесли 427 парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и председателем думской комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой.

Если закон вступит в силу, иностранцев будут штрафовать за отказ или уклонение от медосвидетельствования на сумму от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Депутаты ГД также рассмотрят законопроект о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Денежный сбор за оформление российского гражданства планируют поднять до 50 тысяч рублей.