«Не больше трех». Минпросвещения разослало рекомендации о числе детей мигрантов в классах
«Известия»: школам рекомендовали ограничить число детей мигрантов в классах
Российским школам и дошкольным учреждениям посоветовали ограничить число детей иностранных граждан в классах до трех. Об этом сообщили «Известия».
По информации издания, Минпросвещения уже разослало в регионы методические рекомендации, в том числе ориентировочные нормы на число детей иностранцев.
«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — отметило ведомство.
Проведенное в ряде регионов исследование показало, что из-за большого числа плохо владеющих русским языком детей возникают сложности в обучении всего класса. Издание подчеркнуло, что рекомендация является лишь ориентиром.
По данным Минпросвещения, образовательные результаты снижаются, если в классе учатся более трех детей, плохо владеющих русским языком. Это происходит из-за того, что у педагогов возникает нехватка временных и прочих ресурсов.
Ранее Минобрнауки поддержало включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устную часть. Для реализации этой идеи понадобятся юридические правки, заявил замминистра Константин Могилевский.