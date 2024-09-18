«Не больше трех». Минпросвещения разослало рекомендации о числе детей мигрантов в классах

Российским школам и дошкольным учреждениям посоветовали ограничить число детей иностранных граждан в классах до трех. Об этом сообщили «Известия» .

По информации издания, Минпросвещения уже разослало в регионы методические рекомендации, в том числе ориентировочные нормы на число детей иностранцев.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — отметило ведомство.

Проведенное в ряде регионов исследование показало, что из-за большого числа плохо владеющих русским языком детей возникают сложности в обучении всего класса. Издание подчеркнуло, что рекомендация является лишь ориентиром.

По данным Минпросвещения, образовательные результаты снижаются, если в классе учатся более трех детей, плохо владеющих русским языком. Это происходит из-за того, что у педагогов возникает нехватка временных и прочих ресурсов.

Ранее Минобрнауки поддержало включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устную часть. Для реализации этой идеи понадобятся юридические правки, заявил замминистра Константин Могилевский.