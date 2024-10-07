Онищенко сообщил о необходимости запретить сигареты и вейпы в России

Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RuNews24.ru прокомментировал возможность запрета продажи табачных и никотиносодержащих изделий в России. Речь идет о людях, которые родились после 2009 года.

Политик назвал любой запрет, связанный с табачной продукцией, хорошим. По его словам, он работает на здоровье наши граждан, прежде всего детей.

«Сейчас восстанет наша табачная машина, которая занимается продажами, производством, завозом никотина и вейпов. <…> Надеюсь, что этот закон удастся реализовать», — сказал Онищенко.

Еще в 2008 году государственный деятель предложил радикальные меры по борьбе с курением. Он хотел ввести в стране полный запрет на курение, включая не только курение на улицах, но и продажу и производство сигарет.