«Газпром» начал отбирать голубое топливо из подземных хранилищ России

К предстоящей зиме компания создала в российских хранилищах резерв в объеме 73,034 миллиарда кубометров — рекорд для отечественной газовой отрасли, сообщила пресс-служба «Газпрома». В европейских ПХГ — 97,1 миллиарда «кубов» голубого топлива.

Российские подземные хранилища начали пустеть. В компании отметили, что рекордные объемы запасенного газа позволяют справляться с сезонными колебаниями спроса. В Европе — 97,1 миллиарда кубометров голубого топлива, это третий в истории результат.

"При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов», — добавили в «Газпроме».

Минимум зафиксировали в украинских ПХГ. Там находится 12,7 миллиарда «кубов» газа с учетом транзитного.

Российский газ поступит и в дома сербских потребителей. Президент республики Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поставки голубого топлива.