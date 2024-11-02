К предстоящей зиме компания создала в российских хранилищах резерв в объеме 73,034 миллиарда кубометров — рекорд для отечественной газовой отрасли, сообщила пресс-служба «Газпрома». В европейских ПХГ — 97,1 миллиарда «кубов» голубого топлива.
Российские подземные хранилища начали пустеть. В компании отметили, что рекордные объемы запасенного газа позволяют справляться с сезонными колебаниями спроса. В Европе — 97,1 миллиарда кубометров голубого топлива, это третий в истории результат. "При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов», — добавили в «Газпроме».
Минимум зафиксировали в украинских ПХГ. Там находится 12,7 миллиарда «кубов» газа с учетом транзитного. Российский газ поступит и в дома сербских потребителей. Президент республики Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поставки голубого топлива.
Более 250 человек вышли на общегородской субботник в Воскресенске
Кулинарный мастер-класс ко Дню народного единства провели в Воскресенске
«Газпром» начал отбирать голубое топливо из подземных хранилищ России
Тренировки по боксу проведут в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске
Электросварщика задержали в Москве за поджог трех релейных шкафов
Школьникам из Лобни рассказали о службе пожарных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте