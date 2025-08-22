Газета «Петербургский дневник» проведет шоу «Поющие мосты» в честь Дня государственного флага

Открытие плейлиста начнется в 1:10 с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра.

«В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения композитора Вениамина Баснера — человека, подарившего нам одни из самых проникновенных и красивых песен о России. Впервые над Невой прозвучит фрагмент композиции "С чего начинается Родина" — это архивная запись 1976 года в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона», отметил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Далее петербуржцы услышат отрывок из цикла фортепианных пьес Петра Чайковского «Времена года. Август» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова. Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года и за это время собрало более 20 миллионов зрителей.