ГАЗ выиграл суд у Volkswagen по делу о компенсации убытков

Суд частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к Volkswagen

Фото: РИА «Новости»

Иск ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen частично удовлетворили. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение о компенсации за прекращение поставок двигателей принял Арбитражный суд Нижегородской области. Он признал, что Volkswagen должен возместить российской компании убытки на сумму в 16 908 551 000 рублей, долг — в размере 40 050 евро, расходы по оплате государственной пошлины на 112 тысяч рублей.

«В исполнении остальных исковых требований отказать», — заявила судья Алена Главинская.

Ранее на бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей.

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте