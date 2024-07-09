ГАЗ выиграл суд у Volkswagen по делу о компенсации убытков
Суд частично удовлетворил иск Горьковского автозавода к Volkswagen
Иск ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к структурам немецкого автоконцерна Volkswagen частично удовлетворили. Об этом сообщило РИА «Новости».
Решение о компенсации за прекращение поставок двигателей принял Арбитражный суд Нижегородской области. Он признал, что Volkswagen должен возместить российской компании убытки на сумму в 16 908 551 000 рублей, долг — в размере 40 050 евро, расходы по оплате государственной пошлины на 112 тысяч рублей.
«В исполнении остальных исковых требований отказать», — заявила судья Алена Главинская.
Ранее на бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновили серийное производство автомобилей.