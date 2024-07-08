Серийное производство автомобилей запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Минпромторг: бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил работу

Фото: РИА «Новости»

На заводе ООО АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге началось серийное производство автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам министра, на прошлой неделе прошли переговоры с потенциальными партнерами АГР.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором», — сказал Алиханов.

Он не уточнил детали о моделях и марке машин.

В мае 2023 года концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов. Минпромторг пообещал всесторонне поддержать нового собственника для скорейшего перезапуска производства.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping ранее выяснили, что Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Тoyota Corolla стали самыми популярными автомобилями у россиян в мае 2024 года.

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