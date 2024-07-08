Серийное производство автомобилей запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Минпромторг: бывший завод Volkswagen в Калуге возобновил работу
На заводе ООО АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге началось серийное производство автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, чьи слова привело РИА «Новости».
По словам министра, на прошлой неделе прошли переговоры с потенциальными партнерами АГР.
«Уже началось производство, мы общались с губернатором», — сказал Алиханов.
Он не уточнил детали о моделях и марке машин.
В мае 2023 года концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов. Минпромторг пообещал всесторонне поддержать нового собственника для скорейшего перезапуска производства.
Аналитики сервиса CDEK.Shopping ранее выяснили, что Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Тoyota Corolla стали самыми популярными автомобилями у россиян в мае 2024 года.