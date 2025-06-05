ГАТИ сообщила об ограничении движения по Заневскому проспекту в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга объявила о введении временных ограничений движения транспорта в Красногвардейском районе. Об этом сообщил Piter.TV.
Согласно данным организации, с 6 июня и до окончания проведения работ будет усложнен проезд по участку Заневского проспекта от пересечения с Уткиным переулком до Гранитной улицы. Предположительно, мероприятия по модернизации инженерных коммуникаций завершатся 2 сентября, добавила «Мойка78».
Инспекторы посоветовали водителям учитывать изменение дорожной обстановки и выбирать оптимальные маршруты передвижения, принимая во внимание введенные временные ограничения.
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