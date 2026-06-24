ГАТИ пообещала благоустроить пляж «Детский» в Петербурге с учетом исторического наследия

На берегу реки Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга продолжается благоустройство пляжа «Детский». Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Территория будет полностью обновлена. На берегу уложат настилы из долговечной лиственницы и очистят песок. Для посетителей создадут многофункциональное пространство: будут оборудованы отдельные зоны для спокойного и активного отдыха, спортивная площадка для игры в волейбол, кабинки для переодевания, душевые, мойки для ног и питьевой фонтан.

Реконструкция ведется в соответствии с требованиями законодательства по сохранению исторической среды, так как пляж находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские».