Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин заявил, что рекомендации искусственного интеллекта для врачей часто опираются на сетевую рекламу, а не на реальную эффективность лекарств. Об этом он сообщил ИА НСН .

По словам Гальперина, нейросети при поиске медицинских методик и препаратов ориентируются на частоту упоминаний в Сети, где преобладают рекламные материалы. Он отметил, что это снижает качество врачебных назначений, поскольку активно продвигаемые средства нередко малоэффективны, а медики рискуют утратить навык самостоятельной оценки клинических исследований.

Поводом для заявления стали данные опроса профессионального сообщества «Врачи РФ», согласно которым около 41% медиков регулярно используют ИИ в работе.