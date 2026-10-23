Гальперин отметил, что назначения врачей при использовании ИИ строятся на рекламе
Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин заявил, что рекомендации искусственного интеллекта для врачей часто опираются на сетевую рекламу, а не на реальную эффективность лекарств. Об этом он сообщил ИА НСН.
По словам Гальперина, нейросети при поиске медицинских методик и препаратов ориентируются на частоту упоминаний в Сети, где преобладают рекламные материалы. Он отметил, что это снижает качество врачебных назначений, поскольку активно продвигаемые средства нередко малоэффективны, а медики рискуют утратить навык самостоятельной оценки клинических исследований.
Поводом для заявления стали данные опроса профессионального сообщества «Врачи РФ», согласно которым около 41% медиков регулярно используют ИИ в работе.