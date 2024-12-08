Галкин заломил двойной ценник за выступления без шуток о политике

Mash: Галкин согласился не шутить о политике на корпоративах за €150 тысяч

Юморист Максим Галкин* увеличил гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток с 80 до 150 тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, такую цену комик установил только для российских клиентов. За эти деньги супруг певицы Аллы Пугачевой согласен развлекать гостей на русском языке и обойтись без политических провокаций.

В райдере Галкина* различные нарезки, фрукты, бутылка 18-летнего виски Macallan, номер в пятизвездочном отеле и охрана по спецсоглашению с его директором. Общий сценарий выступления можно обсудить с заказчиком.

Также юмориста заподозрили в приглашении массовки для создания видимости якобы полных залов во время американского тура.

В местных русскоязычных группах билеты на выступления Галкина* предлагали с большой скидкой, но их все равно не покупали.

*Признан иноагентом в России.