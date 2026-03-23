Галицкий потребовал скорую помощь в Тверском суде

Инвестор Александр Галицкий во время заседания в Тверском суде Москвы попросил вызвать ему скорую помощь, сославшись на проблемы с сердцем. Судья предложила вызвать медиков из коридора, сообщило РИА «Новости» .

Суд рассматривает иск Генпрокуратуры о запрете деятельности фонда Almaz Capital Partners и изъятии имущества Галицкого на сумму около восьми миллиардов рублей.

По версии ведомства, после начала СВО фонд направил более 50 миллионов долларов украинским организациям, которые финансировали ВСУ. Сам бизнесмен заявил, что вышел из фонда в 2022 году, а компания инвестировала в российские проекты.

Под арест попали квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж, а также более семи миллиардов рублей на счетах. Судья предложила Галицкому выйти в коридор и вызвать скорую самостоятельно, пообещав разрешить вопрос в совещательной комнате.