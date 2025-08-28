ФСИН решила укреплять традиционные духовно-нравственные ценности сотрудников

Федеральная служба исполнения наказаний решила изменить кодекс служебного поведения и этики сотрудников, добавив обязанность по укреплению и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщили «Ведомости» .

В проекте документа говорится, что сотрудники ведомства должны проявлять патриотизм, уважительно относиться к традиционным ценностям, разделять ответственность за судьбу страны и служить Отечеству.

Кроме того, они обязаны чтить единство народов России, преемственность поколений и историческую память, поддерживать высокие нравственные идеалы.

Сотрудники службы также должны противодействовать деструктивному воздействию, включая «культивирование вседозволенности и эгоизма», разрушение традиционной семьи пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, отрицание идеалов патриотизма и другие.

Нарушение правил грозит сотруднику моральным осуждением. Соблюдение сотрудниками кодекса этики предлагается учитывать при наложении дисциплинарных взысканий, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности и проведении аттестации.

Ранее стало известно, что с 2026 года в школах могут начать преподавать духовно-нравственную культуру.