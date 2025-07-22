Духовно-нравственную культуру могут начать преподавать в школах с 2026-го года

С 2026-2027 учебного года в школах введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

«Изучение учебного предмета „Духовно-нравственная культура России“ начинается с 2026/27 учебного года», — написали в нем.

Сейчас начали проводить экспертизу образовательной программы. Цель нового курса — формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных российских ценностях.

В рамках предмета школьники будут изучать жизненный путь выдающихся государственных и общественных деятелей, биографии ученых, военных и героев СВО. Программу разработали, чтобы «укоренить созидательные ценности» у детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых учебниках по истории, по которым учились до 2013 года, отсутствует правда. По его словам, этот предмет чрезвычайно важен для сохранения национальной памяти и преемственности поколений.