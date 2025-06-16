ФСИН назвала фейком снимки с алкоголем в СИЗО-1

ГУФСИН по Петербургу назвало фейком снимки с алкоголем в СИЗО-1

Содержащиеся под стражей в СИЗО-1 в Колпинском районе Петербурга не распивали алкоголь, фото со спиртными напитками — фейк. Об этом 360.ru сообщило ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Данных фактов в учреждении не было», — заявили в ведомстве.

Речь идет о снимках, который сделал заключенный в следственном изоляторе. На них он показал красивую жизнь в неволе. Перед объективом он предстал на фоне новогодней гирлянды с кружкой пива. Также были кадры на кровати в камере, где мужчина сел по-турецки с зажженной свечой в руках.

Ранее федеральная служба исполнения наказаний начала тестировать способы интеллектуальной блокировки связи в СИЗО. Первые успешные тесты прошли в двух следственных изоляторах в Москве.

Замдиректора ФСИН Сергей Щербаков назвал задачу блокирования мобильной связи сложной: нужно заглушить ее только на территории учреждения, не распространять ограничения за пределами СИЗО, чтобы блокировка не повлияла на граждан.