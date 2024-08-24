В РФ рассекретили архивы о планах Британии и Франции начать войну против СССР

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Англия и Франция в начале 1940 года планировали начать войну против Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные, которые получила советская разведка. Документ Российского государственного военного архива опубликовала Президентская библиотека.

Речь идет о послании народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову.

В тот момент Советский союз воевал с Финляндией. Берия, сославшись на данные резидента советской внешней разведки в Париже, заявил о решении группы генералов использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные государства и ударить по СССР с Кавказа и Севера.

«На последнем заседании Высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах», — написал Берия Ворошилову.

По словам комиссара, ключевой целью Высшего военного совета был захват Ленинграда, что стало бы сильным ударом для СССР. Чтобы обосновать свою атаку, англичане и французы собирались провести акцию с ложными фактами и документами.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали истинный план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера против Советского союза. Он хотел нанести ядерный удар по стране. Немецкие войска долго пытались создать атомную бомбу и испытать ее, однако не хватало финансирования.

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