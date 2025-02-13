ФСБ рассекретила архивы о работе безопасников при обороне Москвы в годы ВОВ

Фото: РИА «Новости»

Советские спецслужбы приняли активное участие в борьбе с фашистами во время организации обороны Москвы в  Великую Отечественную войну. Архивные документы о деятельности органов безопасности впервые опубликовали на сайте Центра общественных связей ФСБ России.

С первых дней войны перед сотрудниками органов безопасности стояли задачи по защите важных государственных и промышленных объектов. Также в их обязанности входила охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу и многое другое.

Документы впервые раскрыли, работу в подполье 20 независимых групп, созданных из сотрудников НКВД СССР.

В то же спецслужбы собирали небольшие автономные группы для подпольной работы из добровольцев, выразивших желание выполнять опасные задания в тылу противника.

Также при наркомате внутренних дел организовали штаб охраны Московской зоны обороны. В его подчинении находились истребительные батальоны.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он хотел нанести ядерный удар по Советскому союзу.

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