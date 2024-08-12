Стало известно о жутких планах Гитлера против СССР

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер хотел нанести ядерный удар по СССР. Это следует из рассекреченных документов из архивов ФСБ, передало РИА «Новости» .

Там сказано, что немецкая армия долго пыталась разработать атомную бомбу и испытать ее, однако финансирования не хватало на эксперименты. Также мешало сильное давление со стороны руководства государства.

Осенью 1945 года советские войска пригласили на допрос группенфюрера СА Вернера Вехтера. Он признался, что нацисты хотели ударить по Советскому союзу в июне. Однако эти планы не сбылись, Германия капитулировала.

Ранее ФСБ раскрыла данные об обстоятельствах покушения на Гитлера летом 1944 года. Офицеры вермахта спланировали заговор «Операция „Валькирия“». Они планировали убить Гитлера и свергнуть нацистов с власти, потому что считали такую политику разрушительной. В итоге большую часть заговорщиков казнили.