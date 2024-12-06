Сегодня 20:52 ФСБ рассекретила архивные документы битвы под Москвой ФСБ открыла выставку с архивами битвы под Москвой в годы ВОВ 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

Общество

Выставки

Музеи

ФСБ

Великая Отечественная война

Москва

Выставка «Чекисты на защите столицы» открылась в УФСБ России по Москве и Московской области. Ее приурочили ко Дню начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве под столицей, сообщил корреспондент 360.ru.

Посетители выставки могут лично изучить рассекреченные архивные документы о деятельности диверсантов и истребительных батальонов, действовавших на территории Московской области, временно оккупированной противником. Также здесь представлены другие исторические документы и фотографии.

Силовики организовали экскурсию по выставке для учеников подшефной школы, а также показали им интерактивный музей управления с экспозициями, посвященными спецшколе подрывников НКВД МО и партизанскому движению.

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте. Материалы разместили в музее Великой Отечественной войны в Донецке.