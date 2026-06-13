Французы позавидуют. Первый в истории винный город построили на Черном море

В Геленджике открылся первый в мире винный город «Белый мыс»

На территории Геленджика начал работать первый на планете масштабный эногастрономический центр. Как устроен проект «Белый мыс», рассказал корреспондент РИА «Новости» .

Новое общественное пространство примет первых гостей уже в воскресенье, 14 июня.

Все здания комплекса построены в футуристическом стиле биотек. Углы построек скруглены, архитектор хотел добиться эффекта стекающих с гор в море потоков воды.

Площадь нового городка превышает 42 тысячи квадратных метров. Его центром стал большой Музей Вина имени Льва Голицына. Он занял более 3000 квадратных метров. Эта площадка стала одной из самых крупных экспозиций в мире.

В «Белом мысе» открылась и энотека. Здесь гостям предложат колоссальный выбор вина, изготовленного в России. Перекусить будет можно в ресторане, отдохнуть в театре, работает здесь и кинозал. Новый городок предлагает посетителям даже собственный ЗАГС.

Готовится к приему отдыхающих и Анапа. Почти 50 местных пляжей уже получили официальное разрешение на открытие.