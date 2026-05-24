Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри захотел жениться на русской девушке и завести большую семью в России. В интервью ТАСС он заявил, что такое решение ему «подсказало сердце».

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится. Я очень люблю Россию и чувствую себя здесь счастливым», — подчеркнул певец.

Коффинье-Барри признался, что родные не поддержали его решение. При этом он отметил, что во Франции многие признают, что Россия стала истинным оплотом традиционных ценностей, в то время как их страна движется совсем не в ту сторону.

Певец заявил, что отказывается жить в стране, которая откровенно поддерживает сатанинские* ценности, и это стало очевидно после Олимпийских игр в Париже. Коффинье-Барри резюмировал, что, несмотря на любовь к Франции, он не может в ней оставаться, так как не хочет быть «причастным к убийству людей, которое совершается на его налоги», ведь прежде всего он — дитя Божье.

Коффинье-Барри является победителем VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту». Он заявил, что планирует исполнять больше русской музыки и военных песен, которые ему близки.

Жители Австрии и Германии заинтересовались переездом в Россию. Среди желающих переехать есть и молодые семьи с детьми, которые хотят растить детей в традиционных ценностях и не разделяют продвигаемых на Западе.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.