Австрийцы и немцы массово захотели переехать в Россию ради детей и бизнеса

Жители Австрии и Германии заинтересовались переездом в Россию в рамках программы добровольного переселения соотечественников. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, отметив устойчивый рост спроса.

Дипломат уточнил, что интерес к репатриации проявляют самые разные люди.

Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы.

Он добавил, что среди желающих переехать есть и молодые семьи с детьми. Они хотят, чтобы дети росли в иной нравственной среде, не разделяя либеральных ценностей, которые сегодня продвигают на Западе.

Многие считают, что в России существуют хорошие экономические возможности.

«Для части людей важным фактором является привлекательность России как места для инвестиций и ведения бизнеса», — заключил генконсул.

Ранее директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что поток соотечественников, которые решили вернуться в Россию, заметно вырос в последнее время.