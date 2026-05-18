Австрийцы и немцы массово захотели переехать в Россию ради детей и бизнеса
Генконсул Черкашин: жители Австрии и Германии захотели сменить Европу на Россию
Жители Австрии и Германии заинтересовались переездом в Россию в рамках программы добровольного переселения соотечественников. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, отметив устойчивый рост спроса.
Дипломат уточнил, что интерес к репатриации проявляют самые разные люди.
Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы.
Он добавил, что среди желающих переехать есть и молодые семьи с детьми. Они хотят, чтобы дети росли в иной нравственной среде, не разделяя либеральных ценностей, которые сегодня продвигают на Западе.
Многие считают, что в России существуют хорошие экономические возможности.
«Для части людей важным фактором является привлекательность России как места для инвестиций и ведения бизнеса», — заключил генконсул.
Ранее директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что поток соотечественников, которые решили вернуться в Россию, заметно вырос в последнее время.