Франция вновь побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

Во Франции снова зафиксировали рекорд по числу заключенных — впервые в истории их количество превысило 83 тысячи человек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По состоянию на 1 мая во французских тюрьмах находился 83,6 тысячи человек при том, что официально предусмотрено всего 62,5 тысячи мест. Таким образом, тюрьмы загружены более чем на 133%, а в некоторых учреждениях показатели превышают 200%.

Предыдущий рекорд установили 1 ноября 2024 года, когда число заключенных достигло 80 тысяч человек.

Ранее Трамп смягчил приговор главарю чикагской банды по просьбе рэпера Канье Уэста. Ларри Гувера переведут из федеральной тюрьмы штата Колорадо в тюрьму штата Иллинойс, где он будет отбывать остаток своего 200-летнего срока.