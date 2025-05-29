Трамп смягчил приговор главарю чикагской банды по просьбе рэпера Канье Уэста

Уэст в социальной сети X выразил благодарность Трампу за смягчение приговоров.

Гувера переведут из федеральной тюрьмы штата Колорадо в тюрьму штата Иллинойс, где он будет отбывать остаток своего 200-летнего срока. В 1997 году его признали виновным по федеральным уголовным статьям.

Ларри Гувер организовал преступную группировку Gangster Disciples, которая с 1970-х годов занималась распространением наркотиков. По мнению правоохранительных органов, он был одним из самых опасных преступников в истории штата Иллинойс. Гувер руководил криминальной деятельностью в Чикаго, связанной с насилием и сбытом запрещенных веществ, с 1970 по 1995 год.

Рэпер Канье Уэст снова стал объектом внимания после своих резких заявлений в адрес семьи Ким Кардашьян. Музыкант заметил фотографию своей младшей дочери на планшете модели и посчитал снимок слишком откровенным. Он обвинил семью в секс-торговле детьми.