Первое заседание нового состава Общественной палаты прошло в Красногорске

В пятый созыв Общественной палаты городского округа вошли 45 человек. Первым делом общественники избрали председателя, которым стал Владимир Тонкоев.
На заседании также определили заместители председателя Общественной палаты, утвердили 12 профильных комиссий, направления их работы и руководителей, избрали общественного секретаря и впервые — советника председателя.
Удостоверения общественникам вручила первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина. От лица руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова она пожелала всем интересной и результативной работы.
«Я уверена, что здесь собрались самые активные, самые лучшие, самые неравнодушные жители городского округа Красногорск, которые будут в дальнейшем и продолжать свою деятельность только на благо наших жителей», — отметила Наталья Тимошина.
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