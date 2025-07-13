Фотограф в Москве выиграл суд за использование фото щенят на маркетплейсе

Московский суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию фотографу за незаконное использование его снимков щенков на маркетплейсе Wildberries. Автор заметил, что его работы использовались для оформления карточек товаров, хотя разрешения он не давал. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению суда, это нарушило авторские права и исказило смысл фото, будто животные проявляют интерес к товару. Фотограф заявил, что это причинило ему моральный вред. Суд постановил выплатить компенсацию за нарушение прав, моральный ущерб и судебные издержки.

Ранее в Подмосковье арестовали напавшего с молотком на девочек подростка. Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме.