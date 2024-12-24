ФОСТ предложило ужесточить порядок возврата праздничных товаров

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило обсудить возможность ужесточения условий возврата товаров, купленных специально для праздников, а затем возвращаемых. С копией обращения организации на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой ознакомился сайт RT .

Специалисты отметили, что подобная практика возврата новогодних товаров наносит серьезный ущерб продавцам. Они сталкиваются с финансовыми потерями, а также с повышенной нагрузкой на логистику и сервисные центры.

Документ подразумевает формирование рабочей группы для разработки конкретных рекомендаций и решений на законодательном уровне. Инициатива направлена на уменьшение финансовых потерь продавцов и повышение потребительской культуры в России.