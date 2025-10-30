Форумы и конкурсы ко Дню качества проведут в России в ноябре

Фото: День флага России в Красногорске / Медиасток.рф

День качества отметят в России 13 ноября. В честь праздника в стране пройдет тематические акции, мастер-классы, выставки и конкурсы, рассказали в федеральном Минпромторге.

Девизом праздника станет «Россия — страна со Знаком качества». Его цель — привлечь внимание к состоянию окружающей среды, социальной сферы, здравоохранения, семейных ценностей и традиций.

В рамках недели качества в России проведут тематические мероприятия, конкурсы, мастер-классы, дегустации, специальные акции и многое другое.

Кроме того, к празднику подготовят форумы, конференции, симпозиумы, выставки товаропроизводителей и занятия в образовательных учреждениях.