Форум ЦИПР-2025 обсудит проблемы импортозамещения в промышленности

Генеральный директор ЦИТМ «Экспонента» Никита Богославский указал на трудности адаптации российских инженеров к новым программам, хотя число пользователей Engee растет ежедневно. Промышленность нуждается в ускоренном переходе на российский софт ввиду санкционных ограничений и потенциальных судебных разбирательств, связанных с нарушением авторских прав. Участники форума предложат конкретные шаги по улучшению национальной IT-инфраструктуры