Форум ЦИПР-2025 обсудит проблемы импортозамещения в промышленности

Нижний Новгород примет крупнейшее мероприятие по развитию цифровой индустрии России. Форум «Цифровая индустрия промышленной России-2025» состоится 2–8 июня. Среди центральных вопросов — замещение иностранных технологий отечественными инструментами, такими как среда моделирования Engee, сообщил сайт RuNews24.ru.

Генеральный директор ЦИТМ «Экспонента» Никита Богославский указал на трудности адаптации российских инженеров к новым программам, хотя число пользователей Engee растет ежедневно. Промышленность нуждается в ускоренном переходе на российский софт ввиду санкционных ограничений и потенциальных судебных разбирательств, связанных с нарушением авторских прав. Участники форума предложат конкретные шаги по улучшению национальной IT-инфраструктуры

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