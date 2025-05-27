Форум ЦИПР-2025 обсудит проблемы импортозамещения в промышленности

Нижний Новгород примет крупнейшее мероприятие по развитию цифровой индустрии России. Форум «Цифровая индустрия промышленной России-2025» состоится 2–8 июня. Среди центральных вопросов — замещение иностранных технологий отечественными инструментами, такими как среда моделирования Engee, сообщил сайт RuNews24.ru.
Генеральный директор ЦИТМ «Экспонента» Никита Богославский указал на трудности адаптации российских инженеров к новым программам, хотя число пользователей Engee растет ежедневно. Промышленность нуждается в ускоренном переходе на российский софт ввиду санкционных ограничений и потенциальных судебных разбирательств, связанных с нарушением авторских прав. Участники форума предложат конкретные шаги по улучшению национальной IT-инфраструктуры
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