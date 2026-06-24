Форум по развитию индустриального домостроения начнется 30 июня в Петрозаводске

С 30 июня по 1 июля в Петрозаводске состоится первый форум для предприятий строительной отрасли. Мероприятие посвящено развитию сегмента индустриального домостроения в России, сообщил «Строительный Петербург» .

Центральной темой встречи станет развитие индустриального домостроения как одного из приоритетных направлений развития строительного комплекса страны.

Организаторами события выступают правительство Карелии, Российский союз строителей, Российский союз промышленников и предпринимателей по строительному комплексу и другие профильные организации.

В рамках форума руководители строительных компаний, представители бизнеса и эксперты обсудят актуальные вопросы и новые подходы на российском строительном рынке, добавил Piter TV.