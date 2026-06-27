Четвертый форум «Мы — Россия», организованный Министерством информации и молодежной политики Московской области, прошел в регионе. Он собрал более 300 участников из Подмосковья, ДНР, ЛНР и Херсонской области и завершился фестивалем в честь Дня молодежи.

Сквозной темой всех занятий стала безопасность в широком смысле: от умения действовать в экстренных ситуациях до защиты сознания от деструктивного контента.

«Подмосковная молодежь — талантливая, думающая и активная, мы видим это постоянно, и форум „Мы — Россия“ в четвертый раз стал этому подтверждением. Программа была выстроена вокруг тем, которые важны здесь и сейчас, — безопасность, информация, психологическая устойчивость», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе по итогам форума.