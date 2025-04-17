Форум «Лекарственная безопасность» состоится в стартовый день ПМЭФ-2025

В стартовый день ПМЭФ-2025 состоится российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Мероприятие станет юбилейным, организатором выступит Росконгресс при поддержке Минздрава и комитета Госдумы по охране здоровья.

Форум запланировали на 18 июня. Он представляется собой флагманское ежегодное отраслевое событие, в рамках которого обсуждаются ключевые направления и стратегии развития фармотрасли с учетом задач и целей, определенными новыми нацпроектами.

Темп развития фармацевтической отрасли не должен отставать от медицинской науки, которая демонстрирует колоссальные успехи по целому ряду приоритетных направлений, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Важным остается вопрос повышения доверия граждан к отечественной фармацевтической продукции, которая сегодня отвечает самым высоким стандартам качества и признана на международном уровне», — добавил он.

Участники форума разработают рекомендации и предложения по достижению технологического лидерства России в фармацевтике и медицине, повышению доверия к отечественной продукции и поддержке производителей.

Во время дискуссий предполагается оценить эффективность мер по достижению национальной лекарственной безопасности и разработать план совершенствования используемых инструментов в интересах населения. Ключевая цель — определить траектории дальнейшего развития фармотрасли в России и в мире в контексте современных вызовов.

Генеральным медиапартнером Петербургского международного экономического форума в четвертый раз станет «Газпром-Медиа Холдинг». Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.