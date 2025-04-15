Компания «Газпром-Медиа Холдинг» станет генеральным медиапартнером ПМЭФ

Компания «Газпром-Медиа Холдинг» станет генеральным медиапартнером Петербургского международного экономического форума в четвертый раз. Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня.

Холдинг обеспечит информационную поддержку форума на своих медиаресурсах. По словам заместителя генерального директора Юлии Голубевой, там будут публиковать анонсы и итоги событий, а также трансляции на видеохостинге Rutube.

«Значимость ПМЭФ для делового сообщества заключается в возможности донести до широкой аудитории важные идеи и инициативы, направленные на развитие бизнеса и международного сотрудничества. Мы благодарны за доверие и рады четвертый год подряд выступать генеральным медиапартнером мероприятия», — сказала она.

Как отметил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, сотрудничество поможет обеспечить доступ к ключевым событиям форума для многомиллионной аудитории.

Петербургский международный экономический форум — это одна из ведущих площадок для диалога бизнеса, власти и научного сообщества. В этом году его темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».