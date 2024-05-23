Форум Креативного Бизнеса пройдет на ПМЭФ-2024

Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум, организовал VIII Форум Креативного Бизнеса (ФКБ), который пройдет 8 июня на полях ПМЭФ-2024. Его участники обсудят креативные индустрии в масштабе БРИКС.

Внимание во время встречи акцентируют на сохранении и развитии культурного многообразия стран-участниц межгосударственного объединения, сообщили на сайте фонда.

«Форум Креативного Бизнеса стабильно демонстрирует себя в качестве востребованной дискуссионной площадки, где обсуждаются насущные вопросы развития творческого предпринимательства, он стимулирует практический интерес у бизнеса, формирует перспективную структуру креативного сектора экономики», — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В числе 12 сессий форума, такие как «Культурный мост в Россию: опыт креативных проектов» и «ИИ и нейросети: замена креаторам или новый инструмент?». В их число вошли четыре сессии о роли бизнеса в формировании трендов в кинематографе, медиа, инклюзивной культуры и творческого взаимодействия стран БРИКС.

Ранее стало известно, что 5 июня в рамках ПМЭФ-2024 пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства.