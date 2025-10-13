Форум «Диалог о фейках» внесли в календарь мероприятий ЮНЕСКО

Форум «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября, включили в календарь мероприятий Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО. Он стал единственным таким российским мероприятием.

Темой Глобальной недели стало «Разум важнее ИИ». В российской столице на форум соберутся более двух тысяч участников из 80 стран. Мероприятие пройдет в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО «Диалог Регионы», информационным агентством ТАСС и «Мастерской новых медиа».

«Это не просто дискуссия, а шаг на пути к построению устойчивого общества, основанного на фактах», — подчеркнули организаторы.

Всего в рамках недели планируют провести более 70 национальных и региональных мероприятий по всему миру.