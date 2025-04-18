Форум безопасного интернета пройдет в Москве 25 апреля

Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета

В Москве 25 апреля пройдет XIV Форум безопасного интернета. Основной темой в этом году станут современные угрозы для несовершеннолетних в сети.

Мероприятие организуют Лига безопасного интернета и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Участники поговорят о новых рисках и обсудят способы решения проблем.

Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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Фото: пресс-служба Лиги безопасного интернета
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«Будет озвучен целый ряд новых предложений, расскажем о наших проектах. Очень рада, что в этом году Форум приобретает и серьезный международный статус», — пояснила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Помимо пленарного заседания, в программе запланированы девять тематических секций, посвященных актуальным проблемам, среди которых мошенничество в сети и способы защиты от злоумышленников, вовлечение молодежи в преступность через интернет, кибертравля, искусственный интеллект и его регулирование.

В мероприятии примут участие свыше 500 экспертов, включая представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций.

Подробная программа форума доступна на сайте.

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