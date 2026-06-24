Forma: россияне в среднем читают за год от 10 до 20 книг

В среднем россияне читают от 10 до 20 книг за год. Для большинства опрошенных чтение стало привычным занятием, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Forma.

Согласно исследованию, 26% респондентов читают от 10 до 20 книг за год. Еще 23% успевают прочитать от пяти до 10 произведений, а 21% — менее пяти. Среди тех, кто читает от 20 до 30 книг, оказалось 14%, а более 30 книг в год читают 15% участников опроса.

В 2026 году популярными жанрами остаются детективы (24%), классическая литература (18%), исторические и приключенческие романы (12%), а также нон-фикшн (10%), добавил «Ридус».