Фонд «Русский Крест» подарил дома двум многодетным семьям на Урале
Две многодетные семьи из Свердловской области получили дома от фонда «Русский Крест». Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в Telegram-канале.
Семья Поповых лишилась жилья в результате пожара, но получила новый дом благодаря «Русскому Кресту». Теперь семеро детей смогут расти в тепле и безопасности.
«Также новый дом получила семья Леонтьевых из Волчанска, где растут шестеро детей, четверо из которых занимаются боксом», — написал Кремлев.
Раньше семья жила в маленькой квартире с плохими условиями. Теперь у каждого челна семьи появятся комфортные условия для жизни и тренировок. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее депутат из Ногинска Олег Волянский подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый. Во время визита в клуб каратэ в Доме культуры парламентарий отметил, что спорт помогает формировать характер юных воспитанников.