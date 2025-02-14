Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый

Депутат Совета Богородского округа Олег Волянский в рамках рабочей поездки посетил клуб каратэ «Midorikan» в Доме культуры поселка Зеленый. Депутат подчеркнул, что спорт помогает формировать характер юных воспитанников.

Экипировку для соревнований юным спортсменам приобрели депутат Совета Богородского округа Олег Волянский вместе с руководителем Артемом Тимофеевым. Воспитанники показали отличные результаты на прошедших турнирах.

«Приятно видеть увлеченные лица ребят, которые с полной самоотдачей вовлечены в тренировочный процесс. Помогая клубу, понимаешь, что непосредственно участвуешь в формировании правильного и крепкого характера ребят, будущего нашей Родины», — отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Волянский.

Школа каратэ работает с 2021 года и является членом Всемирной Федерации каратэ. Участники получают спортивную подготовку WKF, включая все аспекты спортивного и традиционного каратэ. Каждый ребенок принимает участие в чемпионатах, после которых повышает свой уровень.