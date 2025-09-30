ФОМС каждый год будет выделять на лечение онкобольных 140 миллиардов рублей

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках бюджета на 2026-й и плановый период 2027–2028 годов намерен ежегодно отправлять 140 миллиардов рублей на лечение пациентов с раком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ фонда.

Также в бюджете на следующий год закрепили отдельные целевые расходы, включая компенсационные выплаты за диагностику онкологических заболеваний в рамках проведения диспансеризаций и профилактических осмотров граждан.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время поездки в Китай помог больному раком мальчику. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мама ребенка привезла его из России на лечение в Китай.

Терапия оказалась безрезультатной и врачи рекомендовали вести сына на Родину. Из-за ухудшения состояния нужно было специализированное медсопровождение.

В итоге Путин поручил направить в КНР врачей и они стабилизировали состояние ребенка. Для возвращения семьи в Россию предоставили спецборт президентского авиаотряда.