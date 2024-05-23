ФНС оштрафовала Елену Исинбаеву за неуплату налогов
Shot: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала налоговой 465 тысяч рублей
Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов. На данный момент спортсменка задолжала ФНС почти полмиллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, Исинбаева перестала следить за своими налоговыми начислениями. с учетом штрафов от волгоградской ФНС она накопила 465 688 рублей долга. В случае непогашения ей грозит блокировка российских счетов.
В Сети появилась информация, что легкоатлетка живет за границей. Ее видели в Монако, на Канарских островах и в Испании.
Осенью прошлого года Исинбаева заявила о возобновлении работы в комиссии спортсменов МОК после «временной паузы». За это время организация проверила ее на причастность к Вооруженным силам России. Сама олимпийская чемпионка назвала звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, «номинальным».
Ранее налоговая заблокировала счет другого спортсмена. Хоккеист Александр Овечкин задолжал государству 49 тысяч рублей.